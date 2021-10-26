Дуэли взглядов UFC 267: Ян – Сэндхаген, Махачев – Хукер и другие

В Абу-Даби состоялись битвы взглядов участников турнира UFC 267, который пройдет 30 октября.
Дуэли взглядов:
Петр Ян – Кори Сэндхаген
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Хамзат Чимаев – Ли Цзинлян
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Александр Волков – Марчин Тыбура
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Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир
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