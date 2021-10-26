Дуэли взглядов UFC 267: Ян – Сэндхаген, Махачев – Хукер и другие

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В Абу-Даби состоялись битвы взглядов участников турнира UFC 267, который пройдет 30 октября.

Дуэли взглядов:

Петр Ян – Кори Сэндхаген

 
 
 
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Ислам МахачевДэн Хукер

 
 
 
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Хамзат Чимаев – Ли Цзинлян

 
 
 
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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Александр Волков – Марчин Тыбура

 
 
 
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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир

 
 
 
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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

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