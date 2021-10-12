Александр Емельяненко 10 декабря проведет реванш с Джеффом Монсоном

Российский тяжеловес Александр Емельяненко анонсировал поединок с американцем Джеффом Монсоном.

«10 декабря Россия против США. Емельяненко против Монсона», – написал Александр в инстаграме.

Поединок пройдет в рамках промоушена Hardcore Fighting на голых кулаках.

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Первый поединок Емельяненко и Монсона состоялся 15 ноября 2012 года на турнире M-1 Challenge. В том бою победу сабмишеном одержал американец.

В последний раз 40-летний Емельяненко победил блогера Артема Тарасова единогласным решением судей.

Александр Емельяненко проведет бой на голых кулаках с Джеффом Монсоном