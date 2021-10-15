Магомед Исмаилов: «Я потерял сознание от нехватки кислорода. Обычно со мной такое не случается»

Российский боец Магомед Исмаилов дал комментарий после поражения от Владимира Минеева нокаутом в третьем раунде на AMC Fight Nights 105.
«Я потерял сознание от нехватки кислорода, не мог глотнуть воздух полной грудью.
Обычно со мной такое не случается – я устаю, но продолжаю работать. В этот раз я просто не мог дышать, хотя не могу сказать, что у меня были суперсложности в противостоянии.
Владимир Минеев вместо того, чтобы праздновать свою победу, прыгать, радоваться, подошел ко мне, уважил, помог встать. Он проявил себя достойно, это заслуживает уважения. Это было достойно, поэтому выражаю ему свое уважение.
Обычно я люблю почитать комментарии, но не в этом случае. Думаю, там много злорадствующих, хотя и поддерживающих, наверное, немало. Это точно не конец, дорогие друзья. Я обязательно устраню все неполадки.
Слышал, что возник разговор о третьем поединке, и Минееву это интересно. Прокомментирую это немного позже. Сейчас надо отдохнуть, все переосмыслить.
Проигрывать я не умею, но если проиграл, то принимаю это. Это официально второе поражение в моей карьере», – сказал Исмаилов.
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