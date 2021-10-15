Магомед Исмаилов: «Я потерял сознание от нехватки кислорода. Обычно со мной такое не случается»

Российский боец дал комментарий после поражения от Владимира Минеева нокаутом в третьем раунде на 105.

«Я потерял сознание от нехватки кислорода, не мог глотнуть воздух полной грудью.

Обычно со мной такое не случается – я устаю, но продолжаю работать. В этот раз я просто не мог дышать, хотя не могу сказать, что у меня были суперсложности в противостоянии.

вместо того, чтобы праздновать свою победу, прыгать, радоваться, подошел ко мне, уважил, помог встать. Он проявил себя достойно, это заслуживает уважения. Это было достойно, поэтому выражаю ему свое уважение.

Обычно я люблю почитать комментарии, но не в этом случае. Думаю, там много злорадствующих, хотя и поддерживающих, наверное, немало. Это точно не конец, дорогие друзья. Я обязательно устраню все неполадки.

Слышал, что возник разговор о третьем поединке, и Минееву это интересно. Прокомментирую это немного позже. Сейчас надо отдохнуть, все переосмыслить.

Проигрывать я не умею, но если проиграл, то принимаю это. Это официально второе поражение в моей карьере», – сказал Исмаилов.

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