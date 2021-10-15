Магомед Исмаилов может завершить карьеру после поражения от Владимира Минеева

Российский боец Магомед Исмаилов может завершить карьеру бойца после поражения от в рамках 105.

Об этом сообщил брат бойца Рамазан Исмаилов.

«Первоначальное ощущение, что мы на этом заканчиваем карьеру . Так мы думаем прямо сейчас», – сказал Исмаилов-старший.

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде. После нокаута Магомед потерял сознание и долго приходил в себя.

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