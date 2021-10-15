Магомед Исмаилов может завершить карьеру после поражения от Владимира Минеева

Российский боец Магомед Исмаилов может завершить карьеру бойца после поражения от Владимир Минеева в рамках AMC Fight Nights 105.
Об этом сообщил брат бойца Рамазан Исмаилов.
«Первоначальное ощущение, что мы на этом заканчиваем карьеру Магомеда Исмаилова. Так мы думаем прямо сейчас», – сказал Исмаилов-старший.
Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде. После нокаута Магомед потерял сознание и долго приходил в себя.
Эмоции Хабиба во время нокаута в бою Минеев – Исмаилов
Минеев нокаутировал Исмаилова в реванше: проигрывал два раунда, но оформил голливудский камбэк на глазах Хабиба