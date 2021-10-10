«Хабиб со своими друзьями посадили в джип и повезли на разборки, свойственные его команде». Режиссер Климович – о съемках в Дагестане

Российский режиссер Егор Климович рассказал о конфликте с бывшим чемпионом в легком весе .

— рассказал, что вас буквально украли, когда вы с ним приехали в гости к Хабибу.

— Наверное, Олег Николаевич хотел рассказать про историю, когда мы поехали в Дагестан по приглашению Хабиба с инициативы Рамзана Ахматовича Кадырова. У нас должно было там произойти примирение, потому что не очень было красиво говорить со стороны Хабиба на тему того, что Олег Николаевич якобы не первый чемпион UFC.

Хотя в свое время, будучи юным талантливым спортсменом, когда на собственном турнире Олег Николаевич награждал Хабиба за лучшую технику, он в интервью говорил, что для него большая честь получить такую награду от первого чемпиона UFC. Для нас, мальчишек 90-х годов, выросших в непростое постсоветское время во дворах и знавших, что «русский медведь» где-то за океаном совершил подвиг, этот человек был легендарным спортсменом. Это продолжалось до того времени, пока у Хабиба не появились перспективы.

После над Олегом Николаевичем он очень некорректно шутил, выкладывая всякие посты по типу «Тактарова не вижу» с юбилейным плакатом UFC, где якобы изображены все чемпионы. Хотя мы все прекрасно знаем, что Олег первый неоспоримый чемпион UFC.

Когда поехали сгладить этот конфликт, мы с огромным пиететом отнеслись к приглашению Хабиба. Олег Николаевич тоже был очень рад. Но, когда мы были в Дагестане, случилась очень неприятная ситуация: они нашли мои фотографии с Конором. Я был с ним знаком по долгу службы, делал большое документальное кино о UFC 90-х.

Я поехал в Дагестан снять, как встречаются 2 талантливых спортсмена, герои своего времени. Но на следующий день произошел конфликт, и они нас просто разделили. Олега Николаевича повезли делать какие-то подарки, а меня Хабиб со своими друзьями посадили в джип и повезли на какие-то разборки, свойственные его команде. Начали давить, мол, «что ты здесь делаешь?», начали удалять материал, который мы отсняли. Просто отобрали технику и начали удалять.

Мы не хотели это афишировать, потому что это довольно неопрятная тема. Данный поступок никак не связан с дагестанским гостеприимством, которое заложено в традициях этого прекрасно народа. Даже если враг приехал, то его нужно хорошо встретить. Хотя мы ехали не как враги, а как друзья, и рассматривали этот визит как новый виток взаимоотношений Тактаров и Хабиба.

Я уверен, что это было сделано без какого-либо согласования. Это была ситуация некрасивая. Даже если бы я был шпионом Конора, когда ты приглашаешь гостей, так поступать нельзя. Мы приехали с открытым сердцем без фиги в кармане. Если бы даже были какие-то претензии, то мы были открыты к диалогу. Мы все могли дипломатически обсудить без каких-то подобных вещей.

Безусловно, у Олега Николаевича осадок остался. С его близким другом, которого пригласили в гости, произошла такая ситуация. Потом еще на Олега Николаевича посыпалось много претензий по поводу того, что он якобы неблагодарен был за это приглашение.

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