Александр Красюк: «Такого Фьюри и Уайлдера Усик побил бы в один вечер»

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк прокомментировал победу чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).
«Такого боя не ожидал. Для Усика – отличные новости. Такого Фьюри и Уайлдера Усик побил бы в один вечер», – сказал Красюк Sports.ru.
Фьюри нокаутировал соперника 11-м раунде. По ходу боя Уайлдер и Фьюри дважды отправляли друг друга в нокдауны.
Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и отстоял чемпионский пояс WBC
Фьюри и Уайлдер устроили лютое побоище: Тайсон нокаутировал Деонтея, хотя сам дважды побывал в нокдауне