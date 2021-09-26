Александр Красюк: «Такого Фьюри и Уайлдера Усик побил бы в один вечер»

Промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе (19-0, 13 КО) Александр Красюк прокомментировал победу чемпиона WBC в тяжелом весе (31-0-1, 22 КО) над (42-2-1, 41 КО).

«Такого боя не ожидал. Для Усика – отличные новости. Такого Фьюри и Уайлдера Усик побил бы в один вечер», – сказал Красюк Sports.ru.

Фьюри нокаутировал соперника 11-м раунде. По ходу боя Уайлдер и Фьюри дважды отправляли друг друга в нокдауны.

Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и отстоял чемпионский пояс WBC

Фьюри и Уайлдер устроили лютое побоище: Тайсон нокаутировал Деонтея, хотя сам дважды побывал в нокдауне