Хабиб: «Дагестан – очень богатый регион, но живем мы бедно. Сестра работала за 11 тысяч рублей»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о плачевном социальном положении в Дагестане.

«Дагестан – очень богатый регион, но социально мы живем очень бедно. Вот у меня сестра работала учительницей английского языка.

Я забрал ее, потому что считаю это неправильным, что она работает за 11 000 рублей в месяц, когда у нее своих трое детей.

Ну, 11 000 рублей... Я считаю, что это неправильно», – заявил Нурмагомедов.

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