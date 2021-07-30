Тайрон Вудли согласился набить себе тату «Я люблю Джейка Пола» ради реванша с блогером

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли раскритиковал решение судей поединка против блогера Джейка Пола.
Вудли прямо в ринге попросил Пола дать ему реванш. В ответ блогер поставил условие: набить себе тату со словами «Я люблю Джейка Пола». Тайрон ответил согласием.
Ранее бойцы до боя заключили пари, что соответствующую татуировку набьет проигравший.
Бой Пол – Вудли состоялся в Кливленде и завершился победой блогера раздельным решением судей.
Round 2 anyone? 😳🔥#PaulWoodley pic.twitter.com/xmMfQhAqz4— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) August 30, 2021