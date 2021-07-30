Тайрон Вудли согласился набить себе тату «Я люблю Джейка Пола» ради реванша с блогером

Теги UFC первый тяжелый вес MMA Тайрон Вудли бокс Джейк Пол Джейк Пол - Вудли Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли раскритиковал решение судей поединка против блогера Джейка Пола.

Вудли прямо в ринге попросил Пола дать ему реванш. В ответ блогер поставил условие: набить себе тату со словами «Я люблю Джейка Пола». Тайрон ответил согласием.

Ранее бойцы до боя заключили пари, что соответствующую татуировку набьет проигравший.

Бой Пол – Вудли состоялся в Кливленде и завершился победой блогера раздельным решением судей.

Джейк Пол победил Тайрона Вудли раздельным решением судей

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