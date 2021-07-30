Джейк Пол против Тайрона Вудли, Лав нокаутировал Баранчика и другие бои в Кливленде

В Кливленде (штат Огайо, США) на арене Rocket Mortgage FieldHouse проходит боксерское шоу.

В главном событии блогер Джейк Пол (3-0, 3 КО) выйдет в ринг против экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (0-0), для которого это будет дебют в профессионалах.

Другие бои:

Аманда Серрано (41-1-1, 30 КО) победила Ямилет Меркадо (18-3, 5 КО) единогласным решением судей.

(17-1, 16 КО) нокаутировал Джо Касумано (19-4, 17 КО) в первом раунде.

(20-3, 13 КО) проиграл Монтане Лаву (16-0-1, 8 КО) техническим нокаутом в седьмом раунде.

Томми Фьюри (7-0, 4 КО) победил Энтони Тейлора (0-2) единогласным решением судей. Счет: 40-36, 40-36, 40-36.

Взвешивание в Кливленде: Джейк Пол тяжелее Тайрона Вудли. Бойцы едва не устроили массовую потасовку

Джейк Пол против Тайрона Вудли. Онлайн боксерского боя блогера и экс-чемпиона UFC