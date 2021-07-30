Хабиб: «Иногда получал удовольствие от весогонки»

Экс-чемпион UFC в легком весе признался, что во время выступлений получал удовольствие сгонок лишнего веса перед боями.

«Весогонка никак не повлияла на мое решение о завершении карьеры. Весогонка – вещь сложная, но она никогда не имела весомого значения в этом плане. Иногда я даже получал от нее удовольствие.

Когда ты ставишь перед собой цель, идешь к ней и выполняешь, ты получаешь эйфорию, которую больше не можешь получить нигде.

Весогонка, выход в клетку, поднятая рефери рука – никогда этого не забуду», – рассказал Нурмагомедов.

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