Мэнни Пакьяо: «Не знаю, буду ли я продолжать драться»

Теги Мэнни Пакьяо полусредний вес Йорденис Угас бокс Пакьяо - Угас Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо прокомментировал поражение в поединке против чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса.

«Я не знаю, буду ли дальше продолжать драться. Дайте мне сначала отдохнуть, а затем я приму решение, буду ли я продолжать драться или нет.

Я хочу помочь своему народу. Окончательное объявление о моем возможном выдвижении на пост президента Филиппин состоится в октябре.

Я надеюсь, что вы наслаждались моей карьерой в боксе. Я сделаю окончательное объявление в следующем месяце», – сказал Пакьяо.

Сегодня утром в Лас-Вегасе Пакьяо проиграл Угасу единогласным решением судей.

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