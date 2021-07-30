Мэнни Пакьяо: «Не знаю, буду ли я продолжать драться»

Экс-чемпион мира в восьми дивизионах Мэнни Пакьяо прокомментировал поражение в поединке против чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса.
«Я не знаю, буду ли дальше продолжать драться. Дайте мне сначала отдохнуть, а затем я приму решение, буду ли я продолжать драться или нет.
Я хочу помочь своему народу. Окончательное объявление о моем возможном выдвижении на пост президента Филиппин состоится в октябре.
Я надеюсь, что вы наслаждались моей карьерой в боксе. Я сделаю окончательное объявление в следующем месяце», – сказал Пакьяо.
Сегодня утром в Лас-Вегасе Пакьяо проиграл Угасу единогласным решением судей.
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Йорденис Угас победил Мэнни Пакьяо единогласным решением судей