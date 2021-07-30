Пакьяо против Угаса, Ортис – Герреро и другие бои в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile Arena проходит боксерское шоу.

В главном событии чемпион WBA в полусреднем весе Йорденис Угас (26-4, 12 КО) проведет поединок против Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Другие бои:

(32-6-3, 25 КО) – Роберт Герреро (36-6-1, 20 КО).

Марк Магсайо (22-0, 15 КО) – Хулио Сеха (32-4-1, 28 КО).

Карлос Кастро (27-0, 12 КО) нокаутировал Оскара Эскандона (26-6, 18 КО) в десятом раунде.

Взвешивание в Лас-Вегасе: Мэнни Пакьяо легче Йордениса Угаса

Мэнни Пакьяо против Йордениса Угаса. Онлайн возвращения легенды после двух лет простоя