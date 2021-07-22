Моргенштерн: «Мы с бойцами ММА коллеги по цирку»

Рэпер Моргенштерн прокомментировал массовую критику в свой адрес со стороны бойцов ММА.

«Это же цирк, им нужны очки. Им нужно как-то себя проявить. А как проявить себя сейчас в современной России, если не ######## (наговорить) на Моргенштерна?

Воспринимаю ли я всерьез, что про меня говорят бойцы? Нет, конечно. Я прекрасно понимаю, что мы коллеги по цеху, даже по цирку я бы сказал. Мы коллеги по цирку.

Главное, чтобы бойцы это понимали. Если они искренне предъявляют мне что-то и ненавидят, то я им соболезную.

Видимо, где-то развитие у них остановилось на уровне лет 10-11. Желаю им немножко вырасти.

А те, кто ###### (говорит) ради хайпа, я вас понимаю, это работа», – заявил Моргенштерн.

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