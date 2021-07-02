Энтони Джошуа: «Не могу дождаться боя с Усиком»

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал объявление поединка против Александра Усика.
«Я снова поставил все на карту, и пора защищать свою корону.
Мы два олимпийских чемпиона, которые пробились к вершине, мы никогда не избегали вызовов.
Стадион исключительный, атмосфера будет потрясающей, для меня большая честь быть первым, кто будет драться в таком впечатляющем месте.
Не могу дождаться боя с Усиком», – сказал Джошуа.
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