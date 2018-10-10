Борец Грицай о бое с Усиком: «Хочу показать, что за пророссийскую позицию у нас можно получить по морде»

Украинский борец Богдан Грицай рассказал о мотивах, которые побудили его бросить вызов тяжеловесу .

«Почему я вызвал его на бой публично? Хочу публично показать, что не все спортсмены – ватники.

Многие пишут: «Спортсмены – с ними все понятно, у них нет головы». Есть в Украине нормальные спортсмены-патриоты, которые могут дать отпор.

Я это делаю не ради денег. Это не ради каких-то долларов. Я хочу показать, что за пророссийскую позицию у нас можно получить по морде.

Хочу, чтобы Усик не нес «русский мир» к нам в Киев», – заявил Грицай.

Усик ранее согласился провести бой с Грицаем, но лишь по правилам бокса.

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