Борец Грицай о конфликте с Усиком: «Я и раньше боролся с российской агентурой в украинском спорте»

Теги тяжелый вес Александр Усик Политика бокс Бокс/MMA/UFC

Украинский борец Богдан Грицай обвинил тяжеловеса Александра Усика в трусости, а также признался в борьбе с российской агентурой в украинском спорте.

«Сейчас имеем хорошие результаты: Усик признает, что на самом деле боится боя без правил. А запугивание – это зло, поэтому любыми способами уклоняется от предложенного мне поединка.

А Ломаченко уже призывает подписывать петиции в интересах русской церкви, хотя еще совсем недавно они с Усиком обещали с кулаками встать на ее защиту.

От кулаков до петиций – разве это не прогресс? На самом деле я и раньше боролся с российской агентурой в украинском спорте, просто не выкладывал этого в интернет», – заявил Грицай.

Богдан Грицай: «Если бы не украинские солдаты, то ни Усик, ни Ломаченко не смогли бы тренироваться – была бы война»

Борец Грицай о бое с Усиком: «Хочу показать, что за пророссийскую позицию у нас можно получить по морде»

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