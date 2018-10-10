Борец Грицай о конфликте с Усиком: «Я и раньше боролся с российской агентурой в украинском спорте»

Украинский борец Богдан Грицай обвинил тяжеловеса в трусости, а также признался в борьбе с российской агентурой в украинском спорте.

«Сейчас имеем хорошие результаты: Усик признает, что на самом деле боится боя без правил. А запугивание – это зло, поэтому любыми способами уклоняется от предложенного мне поединка.

А Ломаченко уже призывает подписывать петиции в интересах русской церкви, хотя еще совсем недавно они с Усиком обещали с кулаками встать на ее защиту.

От кулаков до петиций – разве это не прогресс? На самом деле я и раньше боролся с российской агентурой в украинском спорте, просто не выкладывал этого в интернет», – заявил Грицай.

Богдан Грицай: «Если бы не украинские солдаты, то ни Усик, ни Ломаченко не смогли бы тренироваться – была бы война»

Борец Грицай о бое с Усиком: «Хочу показать, что за пророссийскую позицию у нас можно получить по морде»