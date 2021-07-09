Джейк Пол показал цепочку с Конором за 100 тысяч долларов. На ней Макгрегор в нокауте с бутылкой виски

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Конор Макгрегор Конор Макгрегор – Дастин Порье Джейк Пол UFC 264 Бокс/MMA/UFC

Боксер и блогер Джейк Пол продемонстрировал ювелирную цепочку стоимостью в 100 тысяч долларов.

На ней экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор в нокауте, в который его отправил Дастин Порье на турнире UFC 257. В левой руке у ирландца бутылка виски.

«Зацените мою новую цепочку за 100 тысяч долларов. Эй, Конор, лучше выиграй сегодня ночью или я не предложу тебе бой.

Если ты проиграешь, то твоей карьере конец, и ты не получишь 50 миллионов долларов за бой со мной.

Не усни. Спокойной ночи, Макгрегор. Пошел ты», – заявил Пол.

Сегодня Макгрегор на UFC 264 проведет третий бой против Дастина Порье

 
 
 
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Публикация от Jake Paul (@jakepaul)

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