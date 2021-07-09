Бой Конора и Порье на UFC 264 – примерно в 07:00 по московскому времени. Все, что нужно знать об этом поединке

В ночь на 11 июля в Лас-Вегасе пройдет UFC 264, главным событием которого станет третий бой между и .

Мейнкард начнется в 05:00 по московскому времени, а поединок Макгрегора и Порье – примерно в 07:00.

За сутки до боя Конор и Дастин показали одинаковый вес (по 70,8 кг) и провели финальную битву взглядов.

• Онлайн-трансляция UFC 264 с главными моментами трилогии и подробностями стартует вместе с мейнкардом.

А пока до боя еще остается немного времени, можно почитать истории про главных героев этого лета:

• «Я не верю, что этот парнишка мертв». В 2016-м одноклубник Конора избил до смерти соперника: Макгрегор винил себя и даже хотел уйти из боев;

• Порье до того, как стал известным: бросил школу в 15, работал в «Макдональдсе» и попал в центр для сложных подростков

• Конор Макгрегор всю карьеру носил в сумке кепку покойного дедушки – даже когда стал чемпионом UFC. Потом ее украли грабители

• Главная проблема Конора: он сыпется после пропущенных ударов. Челюсть выдерживает панчи, но ментально Макгрегор не готов терпеть

• Конор Макгрегор обожает секс: воздержание перед боями считает глупостью, а на руке носит элитные часы «Распутин» с порносценой

Где смотреть бой Конор Макгрегор – Дастин Порье 3 реванш: прямая трансляция 11 июля на UFC 264