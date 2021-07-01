Конор: «Отъев жирные бока, Хабиб убежал, поджав хвост, как крыса»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах прокомментировал завершение карьеры бывшего чемпиона промоушена в легком весе .

«Хабиб убежал. Где он сейчас? Почему его нет здесь? Он закончил? Я не удивлен, отъел жирные бока, он убежал, поджав хвост, как крыса.

Он ничего не сделал для этого вида спорта, ##### его. Он непобежденный? Ага, конечно. Набил себе рекорд 20-0 на бойцах, у которых было 2 победы и 8 поражений.

Он выступал на шоу, которые организовывал его отец. Бил там нулевых парней с рекордом 2-8 и дошел до 20-0.

Да, в UFC у него была серия из трех хороших боев, но кого он бил до этого? Теперь же он просто сбежал, да и к черту этого пацана», – заявил Макгрегор.

В октябре 2018 года на UFC 229 Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

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