Александр Волков: «Пересмотрев бой с Ганом, мне не кажется все так очевидно»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков UFC Fight Night Сирил Ган Волков - Ган Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес Александр Волков прокомментировал поражение от Сирила Гана единогласным решением судей на UFC Vegas 30.

«Не все бои одинаково победны. Бой был тяжелый и равный, и пересмотрев его, мне не кажется все так очевидно. Но я смотрю на него со своей стороны.

Не важно проиграл ты или нет, главное — ты не выиграл! Мне есть куда расти и над чем работать, но в этом и заключается путь, и у каждого он свой.

Спасибо тем, кто рядом! Вернусь в дело как можно скорее!» – написал Волков в инстаграме.

Судьи отдали Гану победу единогласным решением судей: 50-45, 50-45, 49-46.

Сирил Ган: «Волков был большим испытанием, и я прошел его. Дайте мне титульник»

Волков не справился со скоростью Гана. Сделал акцент на удары ногами, но просел после первого раунда и не вернул темп

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