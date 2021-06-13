Александр Волков против Сирила Гана, Босер – Сен-Прю и другие бои UFC Vegas 30

В Лас-Вегасе проходит UFC Vegas 30. В главном бою встретятся Александр Волков (5-й номер рейтинга тяжеловесов) и Сирил Ган (3-й).
Мейнкард турнира:
• Александр Волков (33-8) – Сирил Ган (8-0);
• Таннер Босер (19-8-1) – Овинс Сен-Прю (25-15);
• Раони Барселос (16-1) – Тимур Валиев (17-2);
• Андрэ Фили (21-8) – Даниэль Пинеда (27-14);
• Тим Минс (32-12-1) победил Николаса Далби (19-4-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
• Ренато Мойкано (15-4-1) победил Джайа Герберта (10-3) сабмишеном во втором раунде.
Главные поединки ивента начнутся в 23:00 по московскому времени.
Александр Волков против Сирила Гана. Онлайн UFC и боя главного русского тяжеловеса