Боец UFC Олейник: «Я люблю Украину. Спокойно разговариваю на украинском так же, как и на русском»

Тяжеловес UFC Алексей Олейник сообщил, что продолжает считать себя украинцем.
«Я никогда не говорил, что я не украинец и не люблю Украину. Украину я люблю.
Я не люблю те незаконные процессы, которые происходят внутри страны. Я спокойно разговариваю на украинском так же, как и на русском. Прекрасно отношусь к стране, в которой я родился, к своей родине.
Но там не хотят, чтобы люди гордились человеком, который прошел большой путь в спорте и имеет вес в бойцовском мире. Сожалею об этом, но не могу ничего сделать», – заявил Олейник.
В январе 2015 года Олейник получил российский паспорт. Украинское правительство в ответ запретило показывать его бои на национальном телевидении.
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