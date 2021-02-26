Алексей Олейник: «Вы не увидите в США сосущихся людей. У нас же в России делают это показательно»

Российский боец UFC Алексей Олейник рассказал о разнице культур России и США.

«Здесь [в США] люди не целуются на улицах. Тут это неприлично считается. Вы не увидите тут сосущихся 17-летнюю пару, или 20-летнюю, или 30-летнюю.

У нас же [в России] делают все что угодно, и делают показательно, демонстративно. Какие-то сявки, я не знаю, из 7-го класса, 8-го или 9-го. Грязно, пошло и не понимая.

Нельзя еще в 14 лет этого понимать — что нужно ценить свои чувства, свое тело. А то они — в одной руке бутылка, в другой сигарета, и такие страстно слились — в общественном транспорте или детском садике на площадке или горке. Везде в России это норма. А здесь я могу за месяц не увидеть целующуюся пару.

В США общественное мнение такое, что девочке без топа на пляже вообще быть нельзя. Даже которой полгода или год. Ребеночку год, он в памперсах, а ему без топа нельзя, представляете!

У нас в России такое мнение [о США], что это страна фриков. Тут есть места, где это разрешено. Ки-Уэст, какие-то районы в Портленде или Сан-Франциско, где человек может идти с голыми всеми своими штуками и хвастаться. Но тот же Ки-Уэст — там не может человек моложе 26 лет снять гостиницу. Нормально, да?

Если мне 25, жене 24, мы приехали с ребенком — нам не дадут снять гостиницу. Они таким образом защищаются от этого всего [разврата]. Достаточно пуританские здесь мораль и представление.

Девочка 10-месячная или годовалая — нельзя без топа. А у нас в России девочки до 10 лет носятся по пляжу без топа, где-нибудь в Сочи, Евпатории или Геленджике», – сказал Олейник.

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