Александр Шлеменко: «Советую всем оградить ребенка от гаджетов и телевизора»

Российский боец среднего веса поделился мнением о воспитании детей.

«Нужно постараться оградить ребенка. Я вообще всем советую оградить ребенка от всяких гаджетов, телевизора. Пусть тогда он сам найдет себе интересы. Может быть, в спорте, может, начнет заниматься чем-то творческим.

Конечно, проще всунуть ему в руки какую-нибудь игрушку, какой-нибудь гаджет, и он сам за тебя все сделает: сам воспитает ребенка, правда, непонятно как, но отвлечет, даст тебе свободную минутку, тебе будет проще самому чем-то заниматься.

Нужно просто определиться, нужен ли ребенку спорт. К счастью, есть очень много различных видов спорта, и из них можно выбрать тот, который будет по душе.

Но здесь очень важно понимать, кому отдать ребенка. Я считаю, что есть большая заслуга тренера, который может заинтересовать ребенка или, наоборот, отпугнуть, отбить у него желание», – сказал Шлеменко в эфире «Народного славянского радио».

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