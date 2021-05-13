Вице-президент «Ахмата»: «Хабиб – проект UFC. В этом нет ничего плохого»

Вице-президент бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал экс-чемпиона UFC в легком весе проектом промоушена.

«Хабиб действительно, как и любой другой боец организации, является проектом промоушена. Потому что на него делается ставка.

Почему «проект»? Потому что в UFC Хабиб вышел на другой уровень популярности. Особенно после победы над Конором Макгрегором. И поэтому к нему было особое отношение.

Пример. Когда Хабиб защитил пояс в бою с Дастином Порье, но потом не смог прилететь на бой против Тони Фергюсона, его не стали лишать чемпионства. В аналогичной ситуации Фергюсона лишили пояса, пусть и временного чемпиона.

В одинаковых ситуациях мы видим, что к Хабибу особое отношение. Потому что организация делает на него ставку.

В том, что Рамзан Ахматович называет его проектом UFC, нет ничего плохого. Это не умаляет его достижений. Напротив, он наш брат, мы за него болели», – заявил Бадаев.

Артур Бетербиев: «Может быть, Хабиб никого не порвет из клуба «Ахмат». Реакция Кадырова была адекватной»

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