Беременная жена Дацика остановила его бой против экс-футболиста, когда муж рухнул на канаты

Боец ММА Вячеслав Дацик провел поединок против экс-футболиста Гаджи Наврузов, который ныне является бойцом промоушена кулачных боев Top Dog FC.

Бой проходил по правилам бокса. В концовке первого раунда Дацик пропустил несколько тяжелых ударов.

От одного из них Вячеслав был отправлен в нокдаун, рухнув на канаты. В этот момент выбежала его беременная жена Виктория, остановив бой.

«Гаджи! Друг! Давай закончим наш поединок?! Никакого неуважения, чисто спортивный интерес. В этот раз буду без жены», – прокомментировал произошедшее Дацик.

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