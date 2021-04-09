Конор о потасовке Мейвезера и Пола: «Флойд бегает вокруг блогера, изображая крутого парня»

Бывший чемпион в двух дивизионах прокомментировал потасовку между экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером и .

«Эй, Леонард Эллерби (менеджер Мейвезера, – прим. Sports.ru), какого черта делает Флойд?

Парень свернулся калачиком, вообще не сопротивлялся, а Флойд продолжал бегать вокруг, изображая крутого парня, хотя на самом деле должен был поблагодарить его. Это позор!

Как профессионал профессионалу могу сказать, что мне за это стыдно. Весь мир наблюдал за этим в твиттере, и, как ни крути, это печально. Дерись с кем-нибудь настоящим, с записью в рекорд, или отвали, приятель», – заявил Макгрегор.

В августе 2017 года Мейвезера нокаутировал Конора в десятом раунде в поединке по правилам бокса.

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