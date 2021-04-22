Джейк Пол устроил потасовку с Флойдом Мейвезером. Блогер сорвал с боксера бейсболку и убежал

Теги Флойд Мейвезер-младший полусредний вес бокс Мейвейзер - Пол Логан Пол Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

В Майами состоялась стартовая пресс-конференция поединка между экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером и Логаном Полом.

По ее завершении брат Логана – Джейк Пол устроил с боксером потасовку. Блогер во время словесной перепалки сорвал с Мейвезера бейсболку и убежал.

Бой Мейвезер – Пол состоится 6 июня в Майами.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jake Paul (@jakepaul)

Братья Пол – феномен и событие года в боксе. Джейк и Логан нужны единоборствам, даже если они вам не нравятся

Флойд Мейвезер: «Вероятно, Пакьяо – лучший боец, с которым я когда-либо дрался»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья