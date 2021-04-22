Джейк Пол устроил потасовку с Флойдом Мейвезером. Блогер сорвал с боксера бейсболку и убежал

В Майами состоялась стартовая пресс-конференция поединка между экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером и .

По ее завершении брат Логана – Джейк Пол устроил с боксером потасовку. Блогер во время словесной перепалки сорвал с Мейвезера бейсболку и убежал.

Бой Мейвезер – Пол состоится 6 июня в Майами.

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Братья Пол – феномен и событие года в боксе. Джейк и Логан нужны единоборствам, даже если они вам не нравятся

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