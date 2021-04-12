Леннокс Льюис: «Возможно, в скором будущем состоится реванш с Тайсоном»

Теги Майк Тайсон Леннокс Льюис тяжелый вес бокс Бокс/MMA/UFC

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис подтвердил информацию о переговорах относительно организации реванша против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

«Пока бой еще не сделан, мы общаемся с Майком. Вполне возможно, что в скором будущем этот бой состоится», – сказал Льюис.

Льюис и Тайсон провели бой летом 2002 года. Британец нокаутировал Тайсона в восьмом раунде.

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