Леннокс Льюис: «Возможно, в скором будущем состоится реванш с Тайсоном»

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе подтвердил информацию о переговорах относительно организации реванша против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе .

«Пока бой еще не сделан, мы общаемся с Майком. Вполне возможно, что в скором будущем этот бой состоится», – сказал Льюис.

Льюис и Тайсон провели бой летом 2002 года. Британец нокаутировал Тайсона в восьмом раунде.

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