Майк Тайсон: «Собираюсь драться с Ленноксом Льюисом в сентябре»

Бывший чемпион мира по боксу заявил, в сентябре планирует подраться с экс-чемпионом .

«Я собираюсь драться с Льюисом. Сентябрь», – сказал Тайсон.

54-летний Тайсон вел переговоры о реванше с 29 мая в Майами, но стороны не смогли договориться о деньгах за бой.

В июне 2002-го Льюис нокаутировал Тайсона в 8-м раунде.

Эвандер Холифилд: «Не думаю, что сам Тайсон отказался от боя, это произошло из-за больших денег»

Оскар Де Ла Хойя возобновляет карьеру спустя 13 лет. Он был одним из лучших боксеров 90-х и успешным промоутером