Майк Тайсон: «Собираюсь драться с Ленноксом Льюисом в сентябре»

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, в сентябре планирует подраться с экс-чемпионом Ленноксом Льюисом.
«Я собираюсь драться с Льюисом. Сентябрь», – сказал Тайсон.
54-летний Тайсон вел переговоры о реванше с Эвандером Холифилдом 29 мая в Майами, но стороны не смогли договориться о деньгах за бой.
В июне 2002-го Льюис нокаутировал Тайсона в 8-м раунде.
Эвандер Холифилд: «Не думаю, что сам Тайсон отказался от боя, это произошло из-за больших денег»
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