Майк Тайсон: «Собираюсь драться с Ленноксом Льюисом в сентябре»

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Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, в сентябре планирует подраться с экс-чемпионом Ленноксом Льюисом.

«Я собираюсь драться с Льюисом. Сентябрь», – сказал Тайсон.

54-летний Тайсон вел переговоры о реванше с Эвандером Холифилдом 29 мая в Майами, но стороны не смогли договориться о деньгах за бой.

В июне 2002-го Льюис нокаутировал Тайсона в 8-м раунде.

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