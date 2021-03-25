Холифилд проведет бой с Макбрайдом 5 июня

58-летний бывший чемпион мира в двух весовых категориях проведет выставочный бой с 47-летним Кевином Макбрайдом.

Поединок состоится 5 июня и станет со-главным событием боксерского шоу от платформы Triller, которое возглавит поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO) и Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).

Бой Холифилд – Макбрайд будет длиться 8 раундов по 2 минуты, при этом боксеры выйдут в ринг без шлемов.

Напомним, что Холифилд пытался организовать бой с Майком Тайсоном, но сторонам не удалось договориться.

«Мы рассмотрели всех тяжеловесов, но в конечном итоге решили, что нет никого лучше, чем парень, который нокаутировал и отправил на пенсию , – сказал владелец Triller Райан Кавана.

Холифилд последний бой провел в мае 2011 года, тогда он победил Брайан Нильсена.

Макбрайд последний раз выходил в ринг в июле 2011, проиграв Мариушу Ваху нокаутом. В 2005 году он победил Тайсона.

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