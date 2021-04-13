Вадим Немков: «Дэвиса очень сложно нокаутировать. Я старался распределить силы на весь бой»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал победу в реванше над Филом Дэвисом и выход в полуфинал Гран-при.

«Я особо ничего не менял. Задача была работать в стойке, перебивать его и защищаться от борьбы. Все получилось, боем доволен. Ошибки были, но будем над ними работать.

Я готовился к этому поединку, знал, что он продлится всю дистанцию. Дэвиса очень сложно нокаутировать. Я старался распределить силы на весь бой.

Спасибо Bellator – за то, что дали возможность принять участие в Гран-При. Спасибо моим близким, друзья, землякам на родине. Привет российским фанатам и американским тоже привет», – сказал Немков.

Вадим победил Дэвиса единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47). В полуфинале Немков подерется с победителем пары Йоэль Ромеро – Энтони Джонсон.

🏆 Вадим Немков победил Фила Дэвиса в реванше, защитил титул чемпиона и вышел в полуфинал Гран-при Bellator