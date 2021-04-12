Конор: «Подписал соглашение на бой с Порье сегодня утром. Я разорву этого засранца»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях подтвердил, что бой с состоится 10 июля на UFC 264.

«Я подписал соглашение о поединке сегодня утром. Я разорву этого засранца 10 июля.

Mакгрегор вернулся в город грехов! Будет аншлаг!» – сказал ирландец.

UFC 264 пройдет на T-Mobile при полных трибунах – арена вмещает 20 тысяч зрителей.

В январе Порье нокаутировал ирландца во втором раунде, в 2014-м Макгрегор победил американца нокаутом в первом раунде.

UFC анонсировал третий бой Конора и Порье, несмотря на конфликт бойцов. UFC 264 пройдет в Лас-Вегасе при полной арене

Третий бой Конора и Порье на грани срыва. Бойцы поссорились из-за пожертвования в благотворительный фонд Дастина