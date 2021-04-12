Конор: «Подписал соглашение на бой с Порье сегодня утром. Я разорву этого засранца»

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подтвердил, что бой с Дастином Порье состоится 10 июля на UFC 264.

«Я подписал соглашение о поединке сегодня утром. Я разорву этого засранца 10 июля.

Mакгрегор вернулся в город грехов! Будет аншлаг!» – сказал ирландец.

UFC 264 пройдет на T-Mobile при полных трибунах – арена вмещает 20 тысяч зрителей.

В январе Порье нокаутировал ирландца во втором раунде, в 2014-м Макгрегор победил американца нокаутом в первом раунде.

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