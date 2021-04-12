UFC анонсировал третий бой Конора и Порье, несмотря на конфликт бойцов. UFC 264 пройдет в Лас-Вегасе при полной арене

В официальном инстаграм-аккаунте UFC появился постер боя и .

Третий поединок между бойцами возглавит UFC 264, который пройдет 10 июля в Лас-Вегасе.

Президент UFC Дэйна Уайт у себя на странице сообщил, что UFC 264 пройдет на T-Mobile при полных трибунах – арена вмещает 20 тысяч зрителей.

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Напомним, Макгрегор отменил поединок после того, как Порье обвинил его в невыполненном обещании.

В январе Порье нокаутировал ирландца во втором раунде, в 2014-м Макгрегор победил американца нокаутом в первом раунде.

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