UFC анонсировал третий бой Конора и Порье, несмотря на конфликт бойцов. UFC 264 пройдет в Лас-Вегасе при полной арене

Теги UFC Дэйна Уайт MMA Дастин Порье Конор Макгрегор Конор Макгрегор – Дастин Порье UFC 264 Бокс/MMA/UFC

В официальном инстаграм-аккаунте UFC появился постер боя Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Третий поединок между бойцами возглавит UFC 264, который пройдет 10 июля в Лас-Вегасе.

Президент UFC Дэйна Уайт у себя на странице сообщил, что UFC 264 пройдет на T-Mobile при полных трибунах – арена вмещает 20 тысяч зрителей. 

 
 
 
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Напомним, Макгрегор отменил поединок после того, как Порье обвинил его в невыполненном обещании.

В январе Порье нокаутировал ирландца во втором раунде, в 2014-м Макгрегор победил американца нокаутом в первом раунде.

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