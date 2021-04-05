Конор: «Выиграю у Порье фронткиком в четвертом раунде»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Конор Макгрегор Конор Макгрегор – Дастин Порье UFC 264 Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор дал точный прогноз на третий бой против Дастина Порье.

«Есть прогноз. Я выиграю трилогию фронткиком в нос. Раунд номер четыре.

Ему нужно вправить нос, и я сделаю ему ринопластику», – сказал Макгрегор.

Реванш Макгрегор – Порье состоится 10 июля на UFC 264.

 
 
 
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Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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