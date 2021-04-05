Конор: «Выиграю у Порье фронткиком в четвертом раунде»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор дал точный прогноз на третий бой против Дастина Порье.
«Есть прогноз. Я выиграю трилогию фронткиком в нос. Раунд номер четыре.
Ему нужно вправить нос, и я сделаю ему ринопластику», – сказал Макгрегор.
Реванш Макгрегор – Порье состоится 10 июля на UFC 264.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Генри Сехудо объявил о бое против Флойда Мейвезера: «Тройной чемпион против бронзового медалиста Олимпиады»
Конор вспомнил нападение на автобус, где был Хабиб: «Дагестанцы в автобусе только и делают, что обсираются»