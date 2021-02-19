Генри Сехудо объявил о бое против Флойда Мейвезера: «Тройной чемпион против бронзового медалиста Олимпиады»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо объявил о поединке против бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.
«Тройной чемпион против бронзового медалиста Олимпиады», – сказал Сехудо.
Последний бой Сехудо провел на UFC 249 в мае прошлого года, нокаутировав во втором раунде Доминика Круза.
Генри объявил о завершении карьеры, но в марте сообщил о возвращении.
Флойд Мейвезер в феврале должен был подраться с блогером Логаном Полом, но поединок отменили из-за пандемии.
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Генри Сехудо: «Тройной чемпион возвращается!»