Генри Сехудо объявил о бое против Флойда Мейвезера: «Тройной чемпион против бронзового медалиста Олимпиады»

Теги Флойд Мейвезер-младший полусредний вес UFC MMA Генри Сехудо бокс Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо объявил о поединке против бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.

«Тройной чемпион против бронзового медалиста Олимпиады», – сказал Сехудо.

Последний бой Сехудо провел на UFC 249 в мае прошлого года, нокаутировав во втором раунде Доминика Круза.

Генри объявил о завершении карьеры, но в марте сообщил о возвращении.

Флойд Мейвезер в феврале должен был подраться с блогером Логаном Полом, но поединок отменили из-за пандемии.

 
 
 
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Публикация от Henry Cejudo (@henry_cejudo)

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