Боец UFC Палатников: «Курю травку 12 лет, большой фанат грибов. У меня много положительных впечатлений от этого»

Полусредневес UFC Саша Палатников признался, что употребляет вещества между боями.

«Я заядлый курильщик травки. Я курю уже 12 лет, но очень контролирую это. Я не курю месяц после боя.

Также я большой фанат грибов, большой поклонник психоделиков. У меня было много положительных впечатлений от этого. Микродозирование и тому подобное.

Я хотел бы пойти на передачу Джо Рогана и рассказать об этом. Я имею в виду, что я впервые открыто говорю об этом. Многие даже удивляются, что я курю травку.

Для меня это стандартная тема. В этом прелесть Лас-Вегаса, это абсолютно законно.

Хотя я не пью, вообще не употребляю алкоголь, никогда не пил, даже когда я был моложе», – сказал Палатников.

Палатников 10 апреля на UFC on ABC 2 подерется с Импой Касанганаем.

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