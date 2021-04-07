Боец АСА: «Хабиб мог бы спокойно играть на уровне РПЛ. Уровень чемпионата России довольно низкий»

Боец легчайшего веса АСА Шамиль Шахбулатов считает, что экс-чемпион в легком весе мог бы успешно выступать в российской премьер-лиге.

«На мой взгляд, Хабиб мог бы спокойно играть на уровне РПЛ. Возможно, нужно немного потренироваться, но не думаю, что у него были бы проблемы.

Если быть честным, уровень чемпионата России довольно низкий.

Считаю, что у российских футболистов нет мотивации. Они зарабатывают хорошие деньги, что еще нужно? Когда ты смотришь матчи РПЛ, складывается впечатление, что большая часть игроков просто отбывает номер.

Команда проигрывает 0:1 и даже не пытается отыграться – катает мяч на своей половине поля. При этом в зоне соперника одинокий нападающий ждет верховой передачи.

Так не сравнять счет. Не поймите меня неправильно, я люблю смотреть футбол и регулярно это делаю. Скажем, та же АПЛ приносит настоящее удовольствие», – заявил Шахбулатов.

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