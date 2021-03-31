Хабиб вспомнил, как 3 года назад выиграл титул: «На тот момент у меня было 25:0, в UFC 9:0»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как три года назад, 7 апреля 2018 года, победил в бою за титул в легком весе.

«Это была неделя когда в дивизионе не нашлось никого, кроме Яквинты. Мне предложили за неделю 5 разных топовых соперников, но каждый из них съехал, находя причины.

А я на тот момент был 25:0 в карьере, из них 9:0 в UFC.

Дэйна Уайт сказал мне тогда, если мы никого не найдем тебе в соперники, мы просто отдадим тебе пояс, мы не можем игнорировать твои заслуги в этом виде спорта», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

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Три года назад Хабиб завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе

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