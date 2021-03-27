Боксер Алексей Папин: «Моргенштерна нужно запретить. Не хочу, чтобы мои дочки слушали этого ублюдка»

Боксер первого тяжелого веса считает, что власти должны запретить проводить концертную деятельность рэперу Моргенштерну.

«Моргенштерна не слушаю. Я вообще впервые услышал о нем, когда Александр Шлеменко записал свое обращение. До этого даже и не знал, что есть такая «живность».

Из музыки я слушаю наш русский рэп – Басту, Джигана и других. Его надо запретить. Должна быть какая-то культура у нас. Это же ненормально.

У меня есть две дочки, и я не хочу, чтобы они слушали вот этого ублюдка. Другими словами я не могу назвать его», – заявил Папин.

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