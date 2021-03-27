Шлеменко про ДТП с участием Эдварда Била: «Пришло время отвечать за свои поступки. Это будет показательное дело»

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал ДТП с участием видеоблогера Эдварда Била, который стал виновником аварии в центре Москвы 1 апреля.

Женщина, пострадавшая в ДТП, находится в коме.

«Безнаказанность всегда отрывает от земли. Особенно, когда ты живешь, как Эдвард Бил. Если посмотреть как он себя вел по-хулигански, то ничем хорошим это и не могло закончиться. Не думаю, что он не мог не понимать, что делает. Он же не совсем отмороженный. Уверен, что он не хотел спровоцировать аварию, но сейчас пришло время отвечать за свои поступки.

У таких блогеров главная цель: чтобы их больше людей посмотрело, тогда они заработают больше. К сожалению, у нас люди не любят смотреть что-то хорошее. Поэтому он и гнался за такой популярностью.

Многие блогеры уже извращаются, кто как может, для того, чтобы добавить себе подписчиков. Бил и раньше конфликтовал, провоцировал людей, но больше в шутливой форме, Но теперь у него реальный конфликт. Пришел к тому, к чему шел.

Думаю, что это будет показательное дело. Блогеров становится все больше и больше, а люди видят, что это безнаказанно проходит. Сейчас именно тот шанс, когда на примере Била могут показать, что это может обернуться серьезным наказанием.

Дай бог, чтобы девушка осталась живой. Это сейчас самое главное. Мне бы хотелось, чтобы у нее все было хорошо и она быстрее восстановилась. Ведь чем ей будет лучше, тем меньше для всех будет проблем. Никому не нужны эти несчастные случаи и смерти. Но мне кажется, что наказание будет серьезным. Хотя Эдвард подключил хороших адвокатов. Посмотрим, как это будет.

Ситуация страшная на самом деле, на месте этой девушки мог оказаться кто угодно. Поэтому, если здесь было осознанное нарушение ПДД, чтобы снять контент, то тут однозначно нужно реагировать жестко. Ты должен думать и о других членах общества, а не только о себе. Я осуждаю такое. Когда человек пострадал тяжко, то это всегда заслуживает самого серьезного наказания», – сказал Шлеменко.

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