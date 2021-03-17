Александр Емельяненко: «Путин – простой в общении, очень умный. Подкован абсолютно на все темы»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко поделился впечатлениями от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это было как раз после турнира в Санкт-Петербурге. Он нас пригласил в Константиновский дворец.

Мы все тогда выиграли. И он нас позвал на банкет. Там были Берлускони, ван Дамм, иностранные спортсмены разные.

В основном он держал слово и рассказывал. Мы сидели и слушали его. Что ему скажешь? Он и так все знает.

Какой он в общении? Простой. Очень много знает, очень умный. Подкован абсолютно на все темы. За словом язык в карман не лезет. Любую тему, какую затронешь, он в ней соображает.

Ему нравятся смешанные единоборства, поэтому он и посетил этот турнир. Ему нравятся бои. Думаю, периодически он включает и смотрит какую-нибудь подборку боев лучших бойцов, которые ему нравятся», – заявил Емельяненко.

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