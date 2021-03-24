Александр Емельяненко о бое с Джиганом: «Он как сканворд – на ринг зайдет вертикально, уйдет горизонтально»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко дал прогноз на поединок против рэпера Джигана по правилам бокса.

«Хоть сейчас с ним побоксирую. Зовите его. Где он тут? В соседней раздевалке прячется? Он как сканворд – на ринг зайдет вертикально, уйдет горизонтально.

Не я же этого боя хотел. Это Джиган почему-то решился вызвать меня на бой, сказать, что он побьет меня. Я не знаю, чего он там съел запретного.

И финансовый момент играет роль, и потому что он меня вызвал. Хочет человек подраться, а я не могу ему отказать. Пусть только в очередь становится», – рассказал Емельяненко.

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