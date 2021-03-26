Диллиан Уайт: «Если Поветкин хочет реванш, я готов подраться с ним опять»

Временный чемпион WBC в тяжелом весе Диллиан Уайт прокомментировал итог поединка против Александра Поветкина.

Британец нокаутировал россиянина в четвертом раунде на вечере бокса в Гибралтаре.

«Поветкин – жесткий парень, поэтому я не торопился и был осторожен.

Я готов сделать это снова. Если он хочет реванш, я готов подраться с ним опять.

Он проигрывал только Кличко, Джошуа и мне. Он все еще силен», – сказал Уайт после боя.

Видео нокаута Поветкин – Уайт 2

Диллиан Уайт переехал Александра Поветкина за четыре раунда!