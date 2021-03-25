Реванш Поветкин – Уайт. Начало трансляции в 22:00 по московскому времени

27 марта в Гибралтаре на арене Europa Point Sports Complex состоится вечер профессионального бокса.

Главным событием вечера станет реванш временного чемпиона WBC в тяжелом весе Александра Поветкина против британца .

В первом бою в августе россиянин победил нокаутом.

Прямая трансляция шоу на РЕН ТВ начнется 27 марта в 22:00 по московскому времени. Бой Поветкин – Уайт покажут примерно в 00:15.

Вечер бокса в Гибралтаре:

Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) – Диллиан Уайт (27-2, 18 КО)

Тед Чизмэн (16-2-1, 9 КО) – Джеймс Меткаф (21-0, 13 КО)

Крис Конго (12-0, 7 КО) – Майкл Маккинсон (19-0, 2 КО)

Кочерга и левый хук – главные удары Поветкина. Диллиану Уайту нужно их опасаться больше всего

Взвешивание в Гибралтаре: Диллиан Уайт на 8,5 кг тяжелее Александра Поветкина