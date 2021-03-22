Валуев про критику Моргенштерна: «Дисциплинарный орган уже существует — Роскомнадзор. Хабиб не в курсе?»

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы прокомментировал реакцию экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на рэпера Моргенштерна.

Ранее Нурмагомедов заявил, что в России нужен дисциплинарный орган, который будет «чистить эту грязь с экранов».

«Такой орган уже существует — Роскомнадзор. Хабиб не в курсе? Все, что появляется в СМИ или Интернете, в рамках закона курирует Роскомнадзор.

Если закон кто-то преступает, обращаемся в суд, судимся и поступаем по их решению. Также Роскомнадзор напрямую занимается изъятием тех вещей, которые противоречат законам.

Так что здесь, на мой взгляд, дополнительный дисциплинарный орган не нужен. Здесь нужен самоконтроль тех людей, которые являются кумирами молодежи. Они должны думать, что они делают», – сказал Валуев.

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