Артур Бетербиев: «Хотел бы подраться с Али и Тайсоном, но они уже неживые»

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о боксерах, с которыми хотел бы побоксировать.

«Они уже неживые. Например, , .

А, Майк Тайсон живой – было бы интересно потренироваться вместе. Организуете мне бой с ним?» – сказал Бетербиев.

Сегодня ночью Бетербиев в Москве нокаутировал в десятом раунде Адама Дайнеса.

Артур Бетербиев: «В бою с Дайнесом у меня много чего не получилось»

Рамзан Кадыров: «Бетербиев всех своих оппонентов на ринге буквально громит. В этом плане он уникальный боксер»