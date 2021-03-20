Артур Бетербиев: «Хотел бы подраться с Али и Тайсоном, но они уже неживые»

Теги Мохаммед Али Майк Тайсон полутяжелый вес Артур Бетербиев Матч ТВ бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о боксерах, с которыми хотел бы побоксировать. 

«Они уже неживые. Например, Мохаммед Али, Майк Тайсон.

А, Майк Тайсон живой – было бы интересно потренироваться вместе. Организуете мне бой с ним?» – сказал Бетербиев.

Сегодня ночью Бетербиев в Москве нокаутировал в десятом раунде Адама Дайнеса.

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