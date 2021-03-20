Рамзан Кадыров: «Бетербиев всех своих оппонентов на ринге буквально громит. В этом плане он уникальный боксер»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выступление чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева в поединке против Адама Дайнеса.
«Бетербиев защитил свои чемпионские титулы и еще раз доказал, что на данный момент является сильнейшим боксером мира в полутяжелом весе. Бетербиев не просто одержал победу, но сделал это, как мы уже привыкли, отправив соперника в нокаут.
Потрясающий результат в профессиональном боксе – 16 боев, 16 побед и все они нокаутом.
Артур всех своих оппонентов на ринге буквально громит и сметает без единого шанса для них. В этом плане он уникальный боксер. Мы не сомневались в победе Бетербиева.
Ждать иного результата не было повода. Артур причин для таких тревог не дает, если, конечно, нет вмешательства третьих сил, как это у него было на Олимпийских играх, когда судьи выносили странные решения…
Но это все уже осталось в прошлом. Сейчас самое главное, чтобы Артур не останавливался на достигнутом.
Ему как никому другому на нынешнем этапе вполне по силам провести еще несколько чемпионских поединков и забрать все пояса в своем дивизионе. Знаю, что сам Артур ставит такую цель и он ее может достичь.
Я сердечно поздравляю его с великолепной победой! Мы гордимся тобой, Артур!» – рассказал Кадыров.
Сегодня ночью в Москве Бетербиев нокаутировал Дайнеса в десятом раунде.
Бетербиеву было сложно, но он защитил титулы нокаутом. В ринге Артура по видеосвязи поздравил Кадыров
Адам Дайнес: «Как выдерживал удары Бетербиева? Я из Сибири, у меня русское сердце»