Рамзан Кадыров: «Бетербиев всех своих оппонентов на ринге буквально громит. В этом плане он уникальный боксер»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выступление чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе в поединке против Адама Дайнеса.

«Бетербиев защитил свои чемпионские титулы и еще раз доказал, что на данный момент является сильнейшим боксером мира в полутяжелом весе. Бетербиев не просто одержал победу, но сделал это, как мы уже привыкли, отправив соперника в нокаут.

Потрясающий результат в профессиональном боксе – 16 боев, 16 побед и все они нокаутом.

Артур всех своих оппонентов на ринге буквально громит и сметает без единого шанса для них. В этом плане он уникальный боксер. Мы не сомневались в победе Бетербиева.

Ждать иного результата не было повода. Артур причин для таких тревог не дает, если, конечно, нет вмешательства третьих сил, как это у него было на Олимпийских играх, когда судьи выносили странные решения…

Но это все уже осталось в прошлом. Сейчас самое главное, чтобы Артур не останавливался на достигнутом.

Ему как никому другому на нынешнем этапе вполне по силам провести еще несколько чемпионских поединков и забрать все пояса в своем дивизионе. Знаю, что сам Артур ставит такую цель и он ее может достичь.

Я сердечно поздравляю его с великолепной победой! Мы гордимся тобой, Артур!» – рассказал Кадыров.

Сегодня ночью в Москве Бетербиев нокаутировал Дайнеса в десятом раунде.

Бетербиеву было сложно, но он защитил титулы нокаутом. В ринге Артура по видеосвязи поздравил Кадыров

Адам Дайнес: «Как выдерживал удары Бетербиева? Я из Сибири, у меня русское сердце»