Адам Дайнес: «Как выдерживал удары Бетербиева? Я из Сибири, у меня русское сердце»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Артур Бетербиев - Адам Дайнес Бокс/MMA/UFC

Полутяжеловес Адам Дайнес прокомментировал выступление в поединке против чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева.

«Я не почувствовал нокдаун в первом раунде. Он попал, я поскользнулся и упал. Даже тренер был удивлен тому, что судья начал отсчитывать нокдаун.

Как выдерживал длинные серии от Бетербиева? Я из Сибири. У меня русское сердце. По мне видно, что я сильно не буду падать.

Подсказывали иногда на русском языке? Пробуждали мой русский характер. Мне подсказывали, мотивировали. Просил брата, чтобы он кричал мне на русском языке», – рассказал Дайнес.

Адам Дайнес: «Был готов продолжать бой, но тренер хотел меня пожалеть. Надо будет поговорить с ним»

Артур Бетербиев нокаутировал Адама Дайнеса в десятом раунде. Это его первый бой в России 

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