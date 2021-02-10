Тайсон, скорее всего, проведет бой 29 мая в Майами

Теги Майк Тайсон Эвандер Холифилд тяжелый вес Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

54-летний экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон подтвердил, что вернется на ринг. 

В разговоре с Саулем Альваресом в Hotboxin’ podcast он сказал, что проведет бой 29 мая или около того.

А также то, что бой пройдет там, где Альварес повел последний бой с Авни Йылдырымом. Это Hard Rock Stadium в Майами.

Имя соперника не сообщается, но ожидается, что это будет Эвандер Холифилд. 

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